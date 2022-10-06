وفاة أب بعد ساعات من رحيل ابنته في حادث تصادم بكفر الشيخ

لقي شخص في أوائل العقد الرابع من العُمر، مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في حادث سير أمام الموقف الجديد بمدينة كفر الشيخ، وذلك بعد ساعات من وفاة ابنته في نفس الحادث، الذي وقع أمس.

اصطدام ميكروباص بأب وابنته

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، أشرف محمد قطب، 33 سنة، مقيم بكفر الشيخ، مصاباً بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وابنته حلا أشرف محمد قطب، 6 سنوات، جثة هامدة، بعد تعرضهما لحادث سير إثر اصطدام سيارة ميكروباص بهما، أمس.

وخلال التعامل مع الحالة الصحية للأب، فارق الحياة متأثرا بإصاباته البليغة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام بجوار جثة ابنته، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول أسباب الواقعة، ووضع الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

وفاة الأب بعد ساعات من رحيل ابنته

كانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة العمليات بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، تلقتا بلاغاً يفيد اصطدام سيارة ميكروباص بشخص ونجلته أمام الموقف الجديد في مدينة كفر الشيخ، أسفر عن وفاة الطفلة في الحال، وإصابة والدها، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقلهما إلى مستشفى كفر الشيخ العام، إلا أن الأب توفي متأثراً هو الآخر بإصابته في الحادث.