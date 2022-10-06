منة فضالي تحتفل بذكرى نصر 6 أكتوبر: «كل سنة وبلدنا راسها مرفوعة»

حرصت الفنانة منة فضالي، على الاحتفال بالذكرى الـ49 لنصر أكتوبر المجيد وذلك من خلال مشاركتها لجمهورها بمنشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

حيث شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها بصورة لعلم جمهورية مصر العربية وعلقت عليه قائلة: «كل سنة ومصر بخير ودائما بلدنا راسها مرفوعة بـ أولادها اللي بيحموها وجيشها العظيم مصر أم الدنيا ، نصر أكتوبر».

آخر أخبار منة فضالي

يذكر أن الفنانة منة فضالي، خضعت لعملية جراحية مؤخرا فى قدمها بسبب الباديكير وكشفت عن هذا الأمر من خلال صفحتها الخاصة على موقع «فيسبوك»، قائلة: «من شوية عملت عملية في رجلي بسبب صباعي وكل ده من الباديكير فيه ناس هتتريق وتقول يعني إيه باديكير هقولكم تنضيف أنا بقالي 9 أيام بشتغل وأنا تعبانة جدا وبتصور وبنزل صور وأنا بضحك وأنا في الكواليس وأنا وسط زملائي».

«فضالي» للجمهور: إحنا مش مرفهين»

وتابعت «فضالي»: «أريد أن أخبر الجمهور بأننا غير مرفهين ونبذل مجهود كبير»، كما حرصت على توجيه الشكر لكل فريق عمل مسلسل «الونش»، ابتداءً من المخرج إسماعيل فاروق لأصغر شخص فى اللوكيشن لوقوفهم بجوارها.