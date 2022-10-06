مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 16 ألف سائح على متن 106 رحلات

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدولي، 16 ألف سائح مقرر وصولهم اليوم الخميس، على متن 106 رحلات طيران سياحية قادمة من مختلف مطارات أوروبا، وذلك حسب جدول التشغيل المعلن بها، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ومراجعة إجراءات الوصول والاستقبال.

مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان آلاف السائحين

وكشفت جداول تشغيل الرحلات المعلن بمطارات البحر الأحمر، أن المطارين يستقبلان 16 ألف سائح، ومن المقرر وصول 89 رحلة طيران لمطار الغردقة، و17 رحلة لمرسى علم، بحسب تصريحات مصدر ملاحي لـ«الوطن».

وأوضح عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن فنادق الغردقة ومرسى علم تستقبل آلاف السائحين يوميًا عبر رحلات الطيران من جنسيات أوروبية مختلفة من حوالي 15 دولة، بينها «التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا وبلجيكا وإنجلترا ولوكسمبرج ورومانيا و سلوفاكيا والنمسا وروسيا والمجر».

احتفالات نصر أكتوبر

وأضاف الخبير السياحي في تصريحات لـ «الوطن»، أن الفنادق والمنتجعات السياحية تحتفل بالذكرى الـ49 لنصر أكتوبر المجيد على الشواطئ، بمشاركة السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية في جو ترفيهي ويحرص السياح على التقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا ما يساهم في تنشيط السياحة.