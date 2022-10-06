«تعليم القاهرة» تطالب إداراتها بإعداد تقرير عن سلامة المباني في المدارس

أصدرت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيهات مهمة للإدارات التعليمية، بشأن متابعة المدارس والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، حيث وجّهت بمرور مسؤولي المباني بالمديرية وإدارة المتابعة على المدارس، وإرسال تقرير للمديرية ومهندس المنطقة عن سلامتها

تكثيف الإشراف اليومي على السلالم والأدوار والفصول

وطالبت مديرية التعليم بالقاهرة، الإدارات التعليمية، في بيان عنها، بتقرير مسؤول المباني بكل إدارة عن حالة المدارس، يرفع إلى المديرية ثم الإدارة المركزية، ومتابعة المدارس جيدا، وحال الشعور بالخطورة يتوقف العمل بها فورا، وإبلاغ الجهات المعنية والتواصل الفوري والمباشرة مع المديرية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على التعاون بين الجميع والتواصل وتبادل الخبرات، وتكثيف الإشراف اليومي على السلالم والأدوار والفصول، مشددة على انّ مصلحة الطالب خطا أحمر لا يجب المساس به.