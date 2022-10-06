«التعليم» تعلن خطة الرعاية الاجتماعية للطلاب الوافدين.. إقامة مسابقة رسوم

وافق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، على خطة الرعاية الاجتماعية للطلبة الوافدين، التي تتضمن إقامة مسابقة رسوم للذين يحملون جنسية غير مصرية، ويقيمون في الدولة، ويدرسون بمراحل التعليم المختلفة، وموضوعاتها على النحو التالي .

المرحلة الابتدائية «اليوم الوطني»

تحتفل كل دولة في العالم باليوم الوطني لها، وفي هذا اليوم المميز ترتدي كل منها الزي الرسمي المميز لها للاحتفال بهذا اليوم، بألوانها الزاهية البراقة التي لها طابعا خاصا يميزها عن باقي الدول في الاحتفالات والأعياد والمناسبات القومية.

المطلوب: عبر بالرسم عن إحدى هذه المشاهد باستخدام الألوان المناسبة.

المرحلة الإعدادية «الحرف اليدوية القديمة»

تتميز كل دولة في العالم بالحرف اليدوية القديمة التي تعطي لها طابعا خاصا، يميزها عن باقي الدول، فبالرغم من وجود المعدات والآلات الحديثة المتطورة إلا أنها تبقى برونقها الجميل الذي يعبر عن تاريخ البلد والموروث الثقافي لها، منها الخزف والفخار والمنسوجات وغيرها من الحرف القديمة.

المطلوب: عبر بالرسم عن أنواع الحرف اليدوية في بلدك، باستخدام الألوان المناسبة.

المرحلة الثانوية «الجفاف والتصحر يهدد العالم»

تتميز كل دولة من دول العالم بطبيعة مناخية مختلفة، يتميز بها بلدك القادم منها سواء الباردة أو الحارة، والجفاف يعتبر من أكبر التهديدات في مواجهة الحياة الإنسانية، وتشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 2050، قد يؤثر على جزء كبير من سكان العالم، ولذلك يجب علينا التصدي للجفاف والتصحر والتكيف مع التغيرات المناخية.

المطلوب: عبر بالرسم عن إحدى هذه الظواهر الطبيعية، في تكوين مترابط وباستخدام الألوان المناسبة.

شروط المسابقة

- إبلاغ المدارس بضرورة استيفاء البيانات كاملة، والمستندات الخاصة بالطالب الوافد من حيث كتابة اسم الطالب رباعيا، وجنسيته مصحوبة بصورة من جواز السفر، وشهادة ميلاد حديثة وتليفونه - الصف الدراسي – اسم المدرس المشرف على الطالب – اسم المدرسة – تليفون المدرسة - الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – اسم المديرية.

- إرسال كشوف معتمدة بأسماء الطلاب والمشرفين لكل مرحلة على حدة.

- آخر ميعاد لاستلام الأعمال المشاركة الخميس 22 ديسمبر المقبل.

- ترسل الأعمال إلى مكتب مدير تنمية مادة التربية الفنية.