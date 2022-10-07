طريقة الاستعلام عن رول الجلسة أونلاين من منصة وزارة العدل.. اعرفها

أتاح موقع وزارة العدل عدداً من الخدمات الإلكترونية التي سهلت الخطوات على المحامين والمواطنين لمعرفة رول الجلسة في قضية ما، من خلال استخدام الموقع من أي مكان بدلاً من أن يكون ملزماً للتوجه إلى المحكمة لمعرفة دور القضية لذلك تستعرض «الوطن» في السطور التالية خطوات وطريقة معرفة رقم رول الجلسة.

خطوات الاستعلام عن رول الجلسة أونلاين

يجب على المستعلم عن رول الجلسة في قضية ما أن يبحث في البداية عن منصة وزارة العدل من خلال الرابط التالي هنا، وعند الضغط على الموقع سيظهر أمام المواطن 4 خدمات وهي الاستعلام عن رول الجلسة والاستعلام عن موقف دعوى والاستعلام عن رول دعوى وأخيراً الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه فيختار طالب الخدمة الخيار الأولى للاستعلام عن رول جلسته.

تعبئة البيانات المطلوبة الخاصة برول الجلسة

يقوم طالب الخدمة بملء البيانات التي تطلب منك مثل الدرجة والمحكمة و نوع الدعوى والدائرة التي ستنظر القضية وكتابة تاريخ الجلسة وعند الانتهاء من تعبئة كافة البيانات المطلوبة يقوم الطالب بالضغط على بحث وسيظهر داخل خانة النتائج رقم رول الجلسة خلال لحظات.