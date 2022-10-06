توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار على السواحل وسيناء

كشفت الأرصاد الجوية عن استمرار تكاثر السحب على بعض المناطق خلال الأيام الثلاثة المقبلة، يصاحبه تساقط أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشرقية للبلاد والسواحل الغربية والإسكندرية ومرسى مطروح والسلوم ومدينة العلمين، ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الوجه البحري، وهذه الأمطار تأتي نتيجة التغيرات المناخية التي يشهدها فصل الخريف.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ونشاط الرياح الشمالية على سطحيهما، فمن المتوقع أن تكون سرعات الرياح بين 30-35 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج بين 2-2.5 متر.

وعن توقعات درجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة بدءً من الجمعة وحتى الأحد المقبل، جاءت كما يلي:-

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 7 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 29 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 8 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: الدرجة العظمى 33 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 39 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 9 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.