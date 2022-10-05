حالة الطقس غدا.. تراجع درجات الحرارة في القاهرة والسواحل الغربية والشرقية

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة غدا الخميس، بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين خلال ساعات النهار، وتصل إلى 5 درجات ليلًا، خاصة على القاهرة الكبري والسواحل الغربية والشرقية للبلاد، ومحافظات شمال الصعيد، في حين يسود طقس حار رطب خلال ساعات النهار على جميع الأنحاء، عدا جنوب البلاد حيث يسود طقس شديد الحرارة.

طقس مائل للبرودة في ساعات الصباح

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الطقس يكون مائل للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، لذا يفضل اصطحاب جاكيت خفيف حال الخروج في تلك الأوقات.

درجات الحرارة غدا

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة المتوقعة لطقس الغد، الخميس، على مدن ومحافظات الجمهورية كالآتي:

القاهرة 32 - 24

العاصمة الإدارية 32 - 24

6 أكتوبر 32 - 23

بنها 32 - 23

دمنهور 31 - 23

كفر الشيخ 31 - 23

المنصورة 31 - 23

دمياط 30 - 23

بورسعيد 32 - 24

الإسماعيلية 32 - 23

السويس 32 - 23

الزقازيق 31 - 23

شبين الكوم 31 - 23

طنطا 31 - 23

شلاتين 35 - 26

الإسكندرية 29 - 23

العلمين الجديدة 29 - 23

وادي النطرون 34 - 23

مطروح 27- 23

السلوم 28- 23

سيوة 29 - 25

العريش 29 - 23

رفح 29 - 23

الطور 34 - 25

كاترين 32 - 18

رأس سدر 34 - 24

نخل 32 - 17

طابا 34 - 24

نويبع 35 - 26

حلايب 30 - 28

شرم الشيخ 34- 28

الغردقة 35 - 27

مرسى علم 35-26

الفيوم 32 - 23

بني سويف 32 - 23

المنيا 33 - 23

أسيوط 32 - 23

سوهاج 35- 24

قنا 37- 25

الأقصر 39- 25

أسوان 41- 26

الوادي الجديد 37- 26

أبو سمبل 32- 26

أبو رماد 35 - 27

رأس حدربة 33 - 26.