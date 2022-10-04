توقعات الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة.. تراجع الحرارة وهبوب رياح

كشف خبراء الأرصاد الجوية، درجات الحرارة وتوقعات طقس الأيام الثلاثة المقبلة، وسط تحذيرات بانخفاض درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية بقيم بين 8-10 ليلا، وبين 4-5 درجات نهارًا.

وأشارت «الأرصاد»، إلى وجود تحسن نسبي بالأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة، حيث تتوالى الانخفاضات في الحرارة مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية، بعد سيطرة مرتفع العروض الوسطى القادم من جنوب أوروبا، وتقل فترات سطوع أشعة الشمس خلال النهار، ويسود طقس غائم جزئيًا على معظم المدن والمحافظات.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وفقا لبيان الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 5 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 6 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 7 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.