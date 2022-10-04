حالة الطقس غدا الأربعاء 5-10-2022: انخفاض درجات الحرارة في بداية ساعات الليل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء، مشيرة إلى وجود أجواء حارة ورطبة، وذلك بداية من السواحل الشمالية الشرقية والغربية وصولا إلى منطقة مصر الوسطى وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى.

حالة الطقس غدا

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن الطقس يصبح معتدلا مع بداية ساعات المساء؛ نظرا لوجد كتلة هوائية قادمة من جنوب شرق أوروبا تعمل على تلطيف درجات الحرارة، وتقليل تأثير منخفض الهند شديد الحرارة.

ولفتت الأرصاد إلى وجود انخفاض في درجات الحرارة بين 5-7 درجات خلال ساعات الصباح الأولى وفترات الليل المتأخرة، مع استمرار نشاط الرياح على جميع أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا، وفقا لما أعلنت الأرصاد الجوية، جاءت كالتالي:

القاهرة 32 - 24

العاصمة الإدارية 32 - 24

6 أكتوبر 32 - 23

بنها 32 - 23

دمنهور 31 - 23

كفر الشيخ 31 - 23

المنصورة 31 - 23

دمياط 30 - 23

بورسعيد 32 - 24

الإسماعيلية 32 - 23

السويس 32 - 23

الزقازيق 31 - 23

شبين الكوم 31 - 23

طنطا 31 - 23

شلاتين 35 - 26

الإسكندرية 29 - 23

العلمين الجديدة 29 - 23

وادي النطرون 34 - 23

مطروح 27- 23

السلوم 28- 23

سيوة 29 - 25

العريش 29 - 23

رفح 29 - 23

الطور 34 - 25

كاترين 32 - 18

رأس سدر 34 - 24

نخل 32 - 17

طابا 34 - 24

نويبع 35 - 26

حلايب 30 - 28

شرم الشيخ 34- 28

الغردقة 35 - 27

مرسى علم 35-26

الفيوم 32 - 23

بني سويف 32 - 23

المنيا 33 - 23

أسيوط 32 - 23

سوهاج 35- 24

قنا 37- 25

الأقصر 39- 25

أسوان 41- 26

الوادي الجديد 37- 26

أبو سمبل 32- 26

أبو رماد 35 - 27

رأس حدربة 33 - 26.