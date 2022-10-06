حالة الطقس غدا الجمعة.. حرارة مرتفعة نهارا منخفضة ليلا وأمطار منتظرة

كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الجمعة، مشيرة إلى أن الطقس سيكون حارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وصولا إلى شمال الصعيد، كما تقل فترات سطوع الشمس، نظرا لتكاثر السحب على عدة مناطق متفرقة على جميع أنحاء الجمهورية، عدا محافظات جنوب البلاد.

كما نوهت الأرصاد الجوية إلى استمرار تكاثر السحب على بعض المناطق خلال الأيام الثلاثة المقبلة، يصاحبها تساقط أمطار خفيفة ومتوسط على السواحل الشرقية للبلاد والسواحل الغربية والإسكندرية ومرسى مطروح والسلوم ومدينة العلمين، ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الوجه البحري، وهذه الأمطار تأتي نتيجة التغيرات المناخية التي يشهدها فصل الخريف.

فارق 10 درجات بين طقس النهار والليل

وأشارت الأرصاد الجوية، فى بيان صادر عنها، إلى أن هناك عدة مدن مختلفة على مستوى الجمهورية ستشهد أمطارا بين خفيفة ومتوسطة خلال الأيام المقبلة، ولكنها لن تؤثر على الحياة اليومية، وهى العلمين ووسط سيناء، جبال البحر الأحمر، شمال الوجه البحري، السواحل الشرقية للبلاد، الإسكندرية، السلوم.

أما خلال فترات الليل، فيحدث انخفاض ملحوظ في جميع درجات الحرارة، بحيث يصبح هناك فارق كبير بين حرارة فترة النهار وحرارة فترة الليل، تصل لأكثر من 10 درجات مئوية، وذلك بسبب الكتل الهوائية القادمة من جنوب غرب أوروبا على مسطح البحر المتوسط، فضلا عن امتداد آخر لمنخفض جوي قادم في طبقات الجو العليا، وهو يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة خلال الأيام المقبلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على بعض محافظات الجمهورية، فقد جاءت كالآتي:-

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 7 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 29 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.