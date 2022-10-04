حالة الطقس في مصر لمدة أسبوع.. انخفاض الحرارة يصل لـ10 درجات

كشف بيان صادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة على جميع محافظات الجمهورية حتى نهاية الأسبوع الجاري، والذي أشار إلى وجود انخفاض كبير في درجات الحرارة بين 4-5 درجات على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وتصل الى 8-10 درجات خلال ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الباكر.

ومن هنا نصحت الأرصاد الجوية، بضرورة ارتداء جاكيت خفيف أثناء الخروج فى ساعات الليل أو فى الصباح الباكر، وبالنسبة للأطفال وتلاميذ المدارس الذين يذهبون مبكرا إلى المدارس يجب أن يقوموا بارتداء قطعة ملابس إضافية تحت الزي المدرسي قبل الخروج من المنزل.

وعن توقعات الأرصاد الجوية، بدرجات الحرارة العظمى والصغرى حتى نهاية الأسبوع الجاري على مدن ومحافظات الجمهورية فقد جاءت كالتالي:-

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 4 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 5 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 6 اكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 7 اكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 8 اكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.