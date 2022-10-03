«اتحاد الصناعات»: نعمل على زيادة نسبة صادرات مواد البناء لدول إعادة الإعمار

قال أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن قطاعي الاقتصاد والصناعة يمران بظروف استثنائية عالمية، والصناعة هي القطاع الوحيد القادر على الخروج من المأزق الحالي من خلال التشغيل وزيادة الإنتاجية، لافتًا إلى أن حلم العاملين بالقطاع هو الوصول إلى 100 مليار دولار في صادرات القطاع الصناعي وهو ما تتم مناقشته خلال المؤتمر الاقتصادي المقبل.

اضطرابات بتكاليف الإنتاج

وأوضح «عبد الحميد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن تكاليف الإنتاج خلال الأشهر الماضية شهدت حالة من الاضطرابات لكن هناك تحركات إيجابية خلال الفترة الحالية تبشر بحالة من التحسن، وجرى الاهتمام بالقطاعات التصديرية لتصدير منتجات نهائية تحقق طفرة في العائد من الاستيراد.

التصدير للدول المحيطة

وأشار أحمد عبد الحميد، إلى أنه تم التركيز على التصدير للدول المحيطة في قطاعات إعادة الإعمار مثل ليبيا والعراق واليمن والسودان والمملكة العربية السعودية، بالإضافة لمنافسة الدول الصناعية في مختلف المحاور، لافتا إلى أن الغرفة عملت على دراسة تكاليف الإنتاج من جديد للحفاظ على العمالة المصرية.

حل مشكلات التمويل

وأكد رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن الحصول على العملات الأجنبية وحل مشكلات التمويل يكون من خلال زيادة نسبة الصادرات، وأن ليبيا من الأسواق الجيدة في إعادة الإعمار وتصدير مواد البناء من أسمنت وجرانيت وسيراميك ورخام، ولخفض التكاليف الإنتاجية يتم التباحث حول استعادة الوضع التنافسي في الدول المستقبلة لمواد إعادة الإعمار التي تنتج في مصر.