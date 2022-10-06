القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال أفريقيا

يستعد فريق النادي الأهلي المصري، لخوض أولى مبارياته بدوري أبطال أفريقيا، أمام فريق الاتحاد المنستيري التونسي، في ذهاب الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، حيث تقام المباراة في تونس الشقيقة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المسنتيري

ومن المقرر نقل المباراة على الهواء مباشرة من خلال قناة تونس الوطنية، التي أعلنت رسميا بث اللقاء المرتقب بين الفريقين، وهي قناة مفتوحة وليست مشفرة.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 10872 .

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- الاستقطاب: V .

حكم مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أنّ فريق التحكيم الذي سيدير اللقاء، يضم الحكم الدولي جياني سيكازوي من زيمبابوي، وجيرسون دو سانتوس، مساعد أول من دولة أنجولا، ومن موزمبيق أرسينيو شادريكيو، مساعد ثان، ومن زامبيا نيكولا إدريك، حكم رابع.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيرى في دوري أبطال أفريقيا

وينتظر عشاق النادي الأهلي في مصر والوطن العربي، موعد المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي، ضمن جولات دوري أبطال أفريقيا، الأحد المقبل في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، على ملعب «بن جنات» بمدينة المنستير.

ولم يحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حتى الآن، موعد مباراة العودة بين الفريقين، المقرر أن تقام على ستاد القاهرة، أحد أيام 14 أو 15 أو 16، وفقا لما أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حتى الآن.

من المعروف أنّ مباراة الأهلي أمام الاتحاد المنستيري، تعتبر بداية مشوار الأهلي في أفريقيا، وهي التجربة الرسمية الأولى للنادي الأهلي مع مدربه السويسري الجديد مارسيل كولر.