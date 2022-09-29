أسعار البترول تنخفض عالميا وتقترب من تحقيق خسائر للشهر الرابع على التوالي

تداولت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي حول مستوى 82 دولارًا للبرميل، تحت ضغط من المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ الطلب الاقتصادي العالمي على النفط، في حين أدى ارتفاع الدولار إلى زيادة الانخفاض.

ويستعد مؤشر النفط الأمريكي للانخفاض للشهر الرابع على التوالي، خلال الايام الأخيرة للشهر الحالي، بينما يتجه إلى أول خسارة ربع سنوية له، منذ أكثر من عامين حيث كانت الأسواق قلقة من أن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة قد تضر بالاقتصاد العالمي والطلب على الطاقة.

تصاعد أزمة الطاقة

ويعد تصاعد أزمة الطاقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا يهدد بمزيد من تعطيل الإمدادات، وفي الوقت نفسه، أثار ضعف أسعار الخام تكهنات بأن أوبك+ قد تعلن عن خفض آخر للإنتاج الأسبوع المقبل، خاصة أنّ مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، وهو أول انخفاض خلال شهر.

خام برنت يسجل 89 دولارا للبرميل

وبحسب البورصات العالمية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت لتسجل في الوقت الحالي 89 دولارا للبرميل، وهو ما يأتي تحت ضغط المخاوف المستمرة بشأن التباطؤ والركود وانخفاض الطلب.

وعادت أسعار النفط إلى السقوط مرة أخرى بعد ارتفاعات هائلة، خلال نهاية تعاملات، أمس الأربعاء، والتي جاءت وسط مخاوف بنقص المعروض من النفط الخام.

وارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 5% تقريبًا، في نهاية تعاملات أمس الأربعاء، وسط مخاوف من تأثير إعصار إيان على الإنتاج، إلى جانب تراجع مخزونات الخام الأمريكية.

وتوقعت الكثير من الآراء أوبك+ مناقشات قبيل اجتماع 5 أكتوبر المقبل لخفض الانتاج، وقالت وكالة رويترز أعضاء بارزون في أوبك+ بدأوا مناقشات بشأن خفض إنتاج النفط عندما تجتمع المنظمة في الخامس من أكتوبر.