أسعار البترول تعاود الارتفاع بعد تراجع كبير بالتعاملات الصباحية

سجلت العقود الآجلة لأسعار البترول العالمية ارتفاعاً، عقب انخفاضها بشكل كبير خلال الساعات الأولي من تداولات اليوم، حيث ارتفت أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى من 79 دولاراً للبرميل ، مرتفعة من أدنى مستوياتها اليومية عند 76.7 دولاراً، فيما ارتفع خام برنت إلى أكثر من 86 دولارأً للبرميل، بعد أن تراجع إلى 83 دولار للبرميل.

مخاوف بشأن شح إمدادات النفط العالمية

وأفادت تقارير مزود البيانات الاقتصادية «ترادينج إيكونومكس» بأن المستثمرين أثقلوا تخفيضات الإنتاج الأمريكية الناجمة عن إعصار «إيان»، الذي ضرب مناطق الساحل الشرقي، في مواجهة مخاوف مستمرة من ركود عالمي يضعف الطلب ودولار أقوى، حيث تم قطع حوالي 190 ألف برميل يومياً من الإنتاج المحلي، أو 11% من إجمالي إنتاج خليج المكسيك، بسبب الإعصار، إضافة إلى المخاوف بشأن شح الإمدادات العالمية.

توقعات بخفض «أوبك+» للإنتاج لدعم الأسعار

وجاءت عدد من التوقعات بأنه قد تخفض «أوبك+» الإنتاج لدعم أسعار البترول، حيث ورد أن موسكو تضغط على المجموعة لخفض الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً، ومع ذلك، أدى تشديد الأوضاع المالية إلى تفاقم خطر حدوث ركود عالمي قد يضر بالطلب على الطاقة، في حين أدى ارتفاع الدولار إلى زعزعة الأسواق.

وخلال بداية التداولات اليوم الأربعاء انخفضت الأسعار بشكل كبير بعد أن ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء من قاع 9 أشهر، حيث شهدت الاسعار انتكاسة جديدة بفعل عودة الدولار لارتفاعاته القوية، والتي ترفع من تكلفة حيازة النفط وتأمين عمليات النقل والإمداد، كما ضغطت التوقعات القاتمة بشأن ارتفاع بيانات المخزون الأمريكية التي سيتم الإعلان عنها اليوم على الأسعار حيث تتجه التوقعات لزيادة المخزون ما يرفع من المعروض مقابل ضعف الطلب الحالي.

وبالرغم من ذلك عاودت الأسعار للارتفاع مره أخرى خلال الوقت الحالي ليحقق النفط مكاسب سعرية.