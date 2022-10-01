أسعار البترول العالمية تحقق ارتفاعا لأول مرة منذ 5 أسابيع

انخفضت أسعار النفط خلال نهاية تعاملات أمس الجمعة نهاية الأسبوع بشكل كبير، وبالرغم من ذلك إلا أنها حققت أول مكاسب أسبوعية منذ 5 أسابيع.

وارتفعت أسعار البترول خام برنت العالمي وخام غرب تكساس الأمريكي من 1% إلى 2% على أساس أسبوعي ليسجلا أول ارتفاع أسبوعي لهما منذ أغسطس الماضي، وذلك بعد أن سجلا أدنى مستوياتهما في تسعة أشهر هذا الأسبوع.

وجاءت ارتفاعات أسعار النفط العالمية مدعومة بانخفاض الدولار في بداية الأسبوع من أعلى مستوياته في 20 عاما، ويجعل تراجع الدولار النفط من أكثر السلع التي تلقى رواجا ويرتفع عليها الطلب.

توقعات خفض أوبك + للإنتاج ساهم في رفع الأسعار

وتلقت أسعار النفط دعما من الاخبار الخاصة باحتمالية خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها حصص الإنتاج في اجتماعهم الذي سيعقد في الخامس من أكتوبر.

ويتوقع المحللون خفض الإنتاج لأن مخاوف الطلب المرتبطة بالركود الاقتصادي العالمي المحتمل وارتفاع أسعار الفائدة أثرت على أسعار النفط الخام.

أسعار خام برت تسجل 85.14 دولار للبرميل

وسجل سعر خام برنت العالمي مبلغ 85.14 دولار للبرميل، بنسبة انخفاض تقدر بـ2.34% خلال نهاية التعاملات أمس، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.14% إلى 79.49 دولار للبرميل.

وتدعمت أسعار النفط بفضل قرارات عدد من البنوك المركزية في أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة عقب قرار رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لثالث مرة يوم الأربعاء الماضي، الأمر الذي زاد مخاطر التباطؤ الاقتصادي.