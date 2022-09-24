أسعار البترول تخسر 7% خلال أسبوع نتيجة قرار البنك الفيدرالي الأمريكي

انخفضت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي بشكل ملحوظ، خاصة خلال نهاية تعاملات أمس الجمعة نهاية الأسبوع عقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.

وفقدت أسعار البترول العالمية 5% من قيمتها خلال تعاملات أمس الجمعة، وهو أقل مستوى للأسعار منذ 8 أشهر، خاصة وأن سعر الدولار الأمريكي وصلا لأعلى مستوياته منذ 20 عامًا.

سعر خام برنت العالمي يسجل 86.15 دولار للبرميل

وسجل سعر خام برنت العالمي مبلغ 86.15 دولار للبرميل، بنسبة تقدر بـ4.76% خلال نهاية التعاملات أمس، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.58 دولار أو 5.69% إلى 78.74 دولار للبرميل.

وللأسبوع الرابع على التوالي الذي ينخفض سعر العقدان سويا، فخلال تداولات الأسبوع الماضي انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنحو 7%، بينما انخفض خام برنت بما يقرب 6%، كما تراجعت العقود الآجلة للبنزين والديزل في الولايات المتحدة بأكثر من 5% وفق مؤشرات البورصات العالمية، وتعتبر أسعار النفط العالمية من أحد أهم السلع التي يتم متابعتها من قبل العديد من الأشخاص نظرا لكونه من أكثر السلع ترابطا مع المواطنين في كل المناطق.

بنوك العالم ترفع سعر الفائدة عقب قرار الفيدرالي

وقررت عدد من البنوك المركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة في أعقاب رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لثالث مرة يوم الأربعاء الماضي، الأمر الذي زاد مخاطر التباطؤ الاقتصادي.

ويستمر سير الدولار الأمريكي في طريقه لتحقيق أعلى مستوى إغلاق له مقابل سلة من العملات الأخرى منذ مايو 2002، ويؤدي صعود الدولار إلى تقليل الطلب على النفط إذ يجعل الوقود أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.