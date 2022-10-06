تشييع جثماني أب وابنته توفيا في حادث بكفر الشيخ.. «كانوا متعلقين ببعض»

شيع الآلاف من أبناء مدينة كفر الشيخ والقرى المحيطة بها، جثمان أشرف محمد قطب، 33 عامًا، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بغرب مدينة كفر الشيخ، بعد ساعات من دفن ابنته حلا البالغة من العمر 6 سنوات، وتلقوا فيهما العزاء بمسجد التنعيم، إذ فارقت الصغيرة الحياة عقب تعرضها ووالدها لحادث تصادم سيارة ميكروباص بالقرب من الموقف الجديد بكفر الشيخ، أمس، بينما أصيب الأب بجروح بالغة ليتوفى اليوم بعد ساعات من رحيل ابنته.

ونشر عدد من الأهالي، صور الأب وابنته الراحلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يُسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وقال محمد عوض، أحد أصدقاء الأب الراحل لـ«الوطن»، إن «أشرف» وابنته «حلا»، صدمتهما سيارة ميكروباص مسرعة أمام الموقف الجديد بمدينة كفر الشيخ أمس الأربعاء، وجرى نقلهما إلى مستشفى كفر الشيخ العام، ولكن توفيت الابنة في الحال، فيما جرى نقل الأب إلى العناية المركزة بالمستشفى، إلا أنه فارق الحياة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وأضاف «عوض»، أن «أشرف» كان طيب القلب، متابعًا: «أشرف متجوز من حوالي 6 سنين ومفيش عنده غيره بنته حلا، وكان متعلق بيها جدًا، كان شاب مكافح طول عُمره، وكان فاتح محل ملابس رياضية بكفر الشيخ، وكان صديق وفي والناس كلها بتحبه وبتحترمه، ووفاته صدمة لنا كلنا».

وأكد «عوض»، أنه جرى تشييع جثمان الأب الراحل اليوم، بينما جرى تشييع جنازة ابنته «حلا»، مساء أمس الأربعاء، عقب صلاة العشاء، مشيراً إلى أن الجميع في حالة من الصدمة، نظرًا لما كان يتمتع به الراحل من الطيبة وحُسن الخلق والهدوء.

تفاصيل الحادث الذي أنهى حياة أب وابنته معًا

جدير بالذكر، أن استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، أمس الأربعاء، أشرف محمد قطب، 33 سنة، مقيم بكفر الشيخ، مصاباً بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وابنته حلا أشرف محمد قطب، 6 سنوات، جثة هامدة، بعد تعرضهما لحادث سير إثر اصطدام سيارة ميكروباص بهما، وبعد ساعات قليلة، فارق الأب الحياة وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول أسباب الواقعة، ووضع الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن، وتم القبض على سائق السيارة المتسبب في الحادث.