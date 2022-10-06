الأمن يداهم منشأة علاج إدمان بالجيزة ويحرر 60 محتجزا ويضبط أدوات تعذيب

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط القائمين على إدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالجيزةفقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام ، وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم - دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى .

احتجاز 60 مريضا

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه ، وأمكن ضبط القائمين على إدارته ( عدد 5 أشخاص " لأربعة منهم معلومات جنائية " – مقيمين بدائرة قسمى شرطة "العمرانية – بولاق الدكرور" بالجيزة) وتبين وجود (60) شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم ، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم والتعدى عليهم بالضرب

ادوية نفسية مجهولة المصدر

أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية "مجهولة المصدر ومدرجة جدول مخدرات وممنوع تداولها بدون إستشارة طبيةو 5 هواتف محموله "خاصة بالمتهمين"- و 2 سجل دفترى لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء – مبلغ مالى "تم تحصيله من النزلاء"- مجموعة من الحبال "تستخدم فى تكبيل النزلاء")

مخالفات المركز

كما تبين وجود عدة مخالفات بالمكان تمثلت فى (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون إستشارة طبية – مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص – عدم وجود تجهيزات طبية – عدم توفير وسائل السلامة الصحية) وبمواجهة المتهمين أقروا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى تُستخدم فى تكبيل النزلاء وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.