سقوط عصابة سرقة المواشي من المنازل في منشأة القناطر

كشف قطاع الامن العام تفاصيل القبض على تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقة الماشية من داخل الحظائر بأسلوب "المغافلة" .. وإعادة كافة المسروقات.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام قيام شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بنطاق محافظتى "الجيزة – المنيا" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات الماشية ليلاً بأسلوب "المغافلة" من داخل الحظائر الملحقة بالمنازل ، مُتخذان من دائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة تم إستهدافهما ، وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة "ملاكى" ملك زوجة أحدهما ، وبحوزتهما ( 2 فرد محلى و من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالى) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (4) وقائع بذات الأسلوب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة ، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما (جزار ، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) أمكن ضبطه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.