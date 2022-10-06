شرطي سابق في تايلاند يقتل 34 شخصا بينهم زوجته وطفله

قالت الشرطة التايلاندية، اليوم، إن 34 شخصا لقوا حتفهم في هجوم شرطي سابق بسلاح ناري وأبيض بعد قتله زوجته وطفله قبل أن يصوب سلاحه على نفسه، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

22 طفلا من بين الضحايا

وصرح المسؤول بشرطة المنطقة في تايلاند تشاكرافهات ويتشيتفيديا، أن 22 طفلا من بين ضحايا المهاجم المشتبه به، الذي تم تسريحه من الخدمة العام الماضي لأسباب تتعلق بالمخدرات.

وقال المسؤول بالمنطقة جيدابا بونسوم، الذي كان يعمل في مكتب قريب في ذلك الوقت، إن نحو 30 طفلا كانوا في المركز عندما وصل المسلح، وهو أقل من المعتاد لأن الأمطار الغزيرة أبعدت الكثير من الناس.

اعتقد الناس أنه ألعاب نارية

وقالت جيدابا، إن مطلق النار جاء في وقت الغداء وأطلق النار أولاً على 4 أو 5 مسؤولين في مركز رعاية الأطفال، مضيفة أن من بينهم معلمة كانت حاملاً في شهرها الثامن، واعتقد الناس في البداية أنها ألعاب نارية، واقتحم المسلح بعد ذلك غرفة مغلقة حيث كان الأطفال ينامون وقتل الأطفال هناك بسكين.