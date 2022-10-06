أحد أبطال حرب أكتوبر: مستعد للخدمة في الجيش مرة أخرى إذا استدعاني الوطن

عبر أحمد إبراهيم البدري، أحد أبطال موقعة «أبوعطوة»، بالإسماعيلية في حرب أكتوبر، عن سعادته بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن أبطال المعركة معتبرًا أن التكريم تاج على رؤوسهم جميعًا كمحاربين قدامى، معربًا عن اعتزازه بذلك.

وقال البدري خلال لقائه مع الإعلامي «شادي شاش»، في برنامج «حديث الأخبار» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» أنه ابدى استعداده واستعداد المحاربين القدماء للعودة للجيش والخدمة فيه مرة أخرى «أنا قولت لسيادة الرئيس إنت لو طلبت المحاربين القدماء في أي وقت احنا تحت أمر سعادتك وننضم للجيش العظيم بتاعنا».

سعادة وفرحة وأحلى يوم مر في حياتنا

أما زوجته «وهيبة مصطفى»، فأعربت عن سعادتها وفرحتها وفخرها بهذا اليوم معتبرة أنه أغلى يوم في حياتها مشيرة إلى فخرها بزوجها الذي حارب بكل بسالة في حرب أكتوبر لأجل هذا الوطن، قائلة «سعادة وفرحة وأحلى يوم مر في حياتنا».

وأكدت أنها أصرت على الزواج منه رغم إصابته في معركة أبوعطوة مشيرة إلى أنها ابنة عمه وكانت فخورة بدفاعه عن أرض الوطن وإصابته في حرب أكتوبر.