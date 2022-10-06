«العليا للفيروسات»: زيادة الإنفاق الصحي في مصر آخر 8 سنوات

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ القطاع الصحي شهد تطورا كبيرا في آخر 8 سنوات بمختلف المجالات، وأبرزها زيادة الإنفاق على القطاع الصحي بشكل غير مسبوق، سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أو الإنشاءات أو تطوير الفرق الصحية، وغيرها.

حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب لـ«الوطن»، أنّ مبادرة حياة كريمة التي دشّنتها الدولة المصرية، ساهمت في تطوير القطاع الصحي والمؤسسات الطبية، خاصة وأنّها تغلغلت في ربوع مصر، لتطوير القرى والريف، وتساهم حاليا في تطوير البنية التحتية.

وتابع حاتم، أنّ تطبيق التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه، أحد مخرجات التطوير التي شهدها القطاع، خاصة وأنّه سيتم التوسع منه للتطبيق بجميع محافظات مصر.

نقلة نوعية في القطاع الطبي

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنّ الاهتمام بالمنظومة الصحية في مصر شهد تطورا في نظام التدريس والتدريب وتأهيل الكوادر المتميزة، بما يواكب التطور الذي يشهده القطاع الصحي، مؤكدا أنّ أزمة كورونا التي يشهدها العالم منذ 2020 أثبتت كفاءة المنظومة الصحي في مصر وتعاملها مع الأزمة.