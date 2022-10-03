وزير الزراعة يبحث مع وفد «فاو» تعزيز التعاون والمشروعات المشتركة

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفد رفيع المستوى من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة " الفاو" برئاسة السيدة /بيث بشدول نائب المدير العام للمنظمة والسيد / السكندر جونس رئيس قسم الشراكة مع القطاع الخاص وحضور عبدالحكيم الواعر الممثل الإقليمي للفاو لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقياوالدكتور نصرالدين حاج الامين ممثل منظمة الفاو في مصر

وخلال الاجتماع أشاد القصير بالتعاون بين الدولة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة ومنظمة الفاو وقال إن المشروعات المشتركة تعتبر قصص نجاح ونماذج تحتذى لكافة الدول الأفريقية القصير اطلع وفد الفاو على النهضة الزراعية التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي مكنت الدولة المصرية من مواجهة التحديات الداخلية والخارجية سواء خلال جائحة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية وايضا التغيرات المناخية ، ولذلك يجب على الدول دعم الزراعة وكافة القطاعات المرتبطة بها كما يجب أن تتضافر جميع الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية وعلى الدول الكبرى أن تتحمل مسؤوليتها تجاه خفض الانبعاثات الحراريةالقصير أكد أيضا أن الفاو من المنظمات المشاركة بقوة في مؤتمر قمة المناخ cop27 المزمع عقدها الشهر القادم في مدينة شرم الشيخ موجها الشكر للمنظمة على دعمها ومشاركتها ليوم الغذاء والزراعة في القمة أملا في تقديم مبادرات تسهم في تخفيف اثار التغيرات المناخية على الأمن الغذائي للدول وكذلك الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة ، من خلال خفض الانبعاثات واعتماد برامج للتكيف في مواجهة التغيرات المناخية مع توفير التمويل اللازم لذلك، القصير أكد أيضا على أهمية التعاون مع الفاو في مجال البحوث التطبيقية والتحول الرقمي والاستفادة من المخلفات الزراعية وايضا التعاون في مجال سلاسل القيمة وإيجاد نظام تأميني يمكن الفلاحين من التأمين على المحاصيل وايضا الشمول المالي والتمويل الزراعي خاصة وأن مصر لديها تجربة تحتذى في ذلك لدول المنطقة مشيرا أن مصر أيضا أطلقت المنصة الزراعية للتقريب بين الموردين والمستثمرين وقال وزير الزراعة أن القطاع الزراعي هو بالأساس قطاع خاص والدولة تدعم ذلك وتسعى إلى تعظيمه ،القصير أشار أيضا إلى جهود وزارة الزراعة في مجال مكافحة دودة الحشد من خلال اتخاذ إجراءات استباقية سواء بتشكيل لجنة وطنية لذلك وايضا دعم المزارعين بالادوات التي مكنتهم من مواجهة دودة الحشد وهي تجربة تحتذى لدول القارة الإفريقية ،وزير الزراعة أعلن عن ترحيبه للتعاون مع الفاو في مجال التدريب وبناء القدرات من خلال مركز الاقصر التنسيقي وذلك لتدريب أبناء القارة الإفريقية وأكد على أهمية دعم المكتب القطرى لمواكبة التوسع فى المشروعات التى تنفذها الدولة المصرية حاليا

ومن جهتها نقلت نائب المدير لمنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، الى وزير الزراعة تحيات المدير العام للمنظمة، لحرصه على تكثيف سبل التعاون المشترك بين مصر والمنظمة.واشارت الى أهمية كافة الاطروحات التي طرحها وزير الزراعة، تلك الأنشطة، والتي تتمثل في مجالات الزراعة الذكية والابتكار الزراعي، لافتة الى ان جميع تلك الانشطة تدعمها المنظمة، وان هناك توجه من المدير العام للمنظمة لدعم الابتكار والبحوث الزراعية الأنظمة الغذائية.

واضافت انه فيما يتعلق بالاستثمار الزراعي من الموضوعات الهامة، وان هناك ادارة تدير الموضوعات الخاصة بالشراكة بين قطاع الخاص والفاو، تتعلق بالتقييم والمخاطر وإدارة تقليل المخاطر، لتقديم نماذج ناجحة يتم تعميمها.

حضر اللقاء د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل منظمة الفاو في مصر