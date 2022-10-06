جاريد ليتو يجسد شخصية مصمم الأزياء كارل لاجرفيلد في فيلم سيرة ذاتية

وقع الاختيار على الممثل الأمريكي جاريد ليتو لتجسيد شخصية مصمم الأزياء الألماني كارل لاجرفيلد، في فيلم سيرة ذاتية عن مصمم الأزياء الذي امتدت حياته المهنية لأكثر من 50 عاما، وتوفي في فبراير 2019، وعرف بدوره القوي كمدير فني لـ «شانيل»، ومن المقرر أن يشارك «ليتو» في إنتاج الفيلم مع إيما لودبروك من خلال شركة الإنتاج الخاصة بهم «Paradox».

ووافقت دار أزياء كارل لاجرفيلد على تقديم شخصية المصمم الأول للعديد من الماركات العالمية مثل «شانيل»، «فندي»، ودار «كلوي»، لكن لا يزال المشروع في المراحل الأولى حتى لم يتم الاستقرار على مخرج الفيلم، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

جاريد ليتو يكشف تفاصيل فيلم السيرة الذاتية

قال الممثل جاريد ليتو، في حوار مع مجلة «ومينز وير دايلي»، إنّه يشارك مع دار أزياء «كارل لاجرفيلد» لإنتاج فيلم روائي طويل عن نجم الموضة الألماني الراحل، «الفيلم يستكشف العلاقات المتعددة للمصمم الراحل، كان كارل لديه مهنة امتدت لأكثر من 50 عامًا، لذا كان على الصعيدين الشخصي والمهني قريبًا من عدد من الأشخاص، وسنقدم العلاقات الرئيسية التي تنقل أجزاء مختلفة من حياته».

وكشف «ليتو» عن أنّه في اللقاء الأول الذي جمعه بمصمم الأزياء الألماني، قال له إنّه يرغب في تجسيد شخصيته في أحد الأفلام يومًا ما، ليرد عليه «لاجرفيلد» أنت فقط المسموح له بذلك، على حد تعبيره، متابعا: «أشعر أن هذه لحظة كاملة وسيكون كارل فخوراً بما نقوم به».

بينما أوضحت دار أزياء «لاجرفيلد» في تغريدة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، «يسعدنا أن نشارك في تقديم فيلم عن كارل لاجرفيلد، للاحتفال بحياته وإرثه، جنبًا إلى جنب مع الممثل الحائز على جائزة الأوسكار جاريد ليتو».

جاريد ليتو يتعاون مع 3 من المقربين لـ «لاجرفيلد»

يتعاون «ليتو» خال الفيلم مع ثلاثة من أكثر المقربين الموثوق بهم في «لاجرفيلد»، والذين سيشتركون معه كمنتجين تنفيذيين للفيلم، وهما بيير باولو ريجي، الرئيس التنفيذي لدار كارل لاجرفيلد منذ عام 2011 ؛ كارولين ليبار، نائب الرئيس الأول للصور والاتصالات في الدار، والذي كان يعمل برفقة المصمم الراحل لمدة 35 عامًا؛ لتقديم المشورة بشأن المسائل الصحفية، وسيباستيان جوندو، الذي عمل لمدة عقدين كمساعد شخصي للمصمم وحارسه الشخصي.