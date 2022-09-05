5 معلومات عن مسلسل «الضاحك الباكي» من إنتاج «المتحدة».. ليس سيرة ذاتية

اقترب صناع مسلسل «الضاحك الباكي» من وضع اللمسات الأخيرة في العمل الدرامي الذي يكشف السيرة الذاتية لأحد أهم صناع الفن المصري والعربي وهو الفنان نجيب الريحاني.

5 معلومات عن مسلسل «الضاحك الباكي»

ترصد «الوطن» في هذا التقرير 5 معلومات عن مسلسل «الضاحك الباكي»:

- المسلسل ليس مجرد سيرة ذاتية فقط عن نجيب الريحاني ولكن رصد وتوثيق لفترة زمنية لشكل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمصر في نهاية القرن 19 وبداية الـ20.

- المسلسل يتناول قصة حياة نجيب الريحاني بداية من ميلاده نهاية القرن 19 منذ عام 1892 وحتى خمسين عاماً في عام 1949 وعن قصص الفن في تلك الحقبة الزمنية المهمة.

عمرو عبد الجليل بطل مسلسل الضاحك الباكي

- المسلسل ليس كوميديا ولكنه يحمل داخل طياته جزءا كبيرا من الكوميديا بسبب أبطاله

- المسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تركيزا على أهمية القوى الناعمة الحقيقية لمصر ودورها في التنوير.

مصطفى شوقي في دور سيد درويش

- مسلسل الضاحك الباكي من بطولة عمرو عبدالجليل الذي يجسد دور الفنان نجيب الريحاني، ومصطفى شوقي دور سيد درويش وفردوس عبدالحميد والدة نجيب الريحاني والفنانة رزان مغربي، التي تلعب دور بديعة مصابني، والعمل من إخراج محمد فاضل والمسلسل من تأليف محمد الغيطي.

نجيب إلياس ريحانة الشهير باسم نجيب الريحاني من مواليد 21 يناير 1889م وتوفي في 8 يونيو 1949، ويعد أحد أبرز رواد المسرح والسينما في الوطن العربي عموما ومصر خصوصا، ومن أشهر الكوميديين في تاريخ الفنون العربية.