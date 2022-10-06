الذهب يواصل خسائره ويفقد 5 جنيهات خلال تداولات اليوم

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفا في الأسعار بالسوق المحلية، خلال تعاملات اليوم، وانخفض عيار 21 بمقدار 5 جنيهات مقارنة بالأمس، ليسجل سعر البيع في تعاملات اليوم 1075 جنيهًا للجرام بدلًا من 1080 جنيهًا.

أسعار الذهب

وأشارت تقارير البورصات العالمية والمصرية بشأن أسعار الذهب وبيان شعبة الذهب بالغرف التجارية، إلى أنّ الذهب عيار 24 سجل 1,229جنيها للجرام، وعيار 18 بلغ 921 جنيهًا للجرام، ووصل عيار 14 إلى 717 جنيهًا للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و600 جنيهًا، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجلت أسعار الذهب العالمية 1,716 دولار للأوقية.