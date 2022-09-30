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بوتين: الخبز في أوكرانيا يذهب إلى أوروبا.. و5% منه للبلدان الفقيرة

كتب:

شريف سليمان
03:29 م | الجمعة 30 سبتمبر 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أمريكا تقوم بدراسة وإنشاء السلاح البيولوجي وهذا ما حدث في أوكرانيا، والملايين من الناس في الوقت الحاضر أصبحوا مضطرين للهجرة ومغادرة بلدانهم نتيجة لذلك.

وأضاف بوتين، في كلمته خلال مراسم التوقيع على ضم 4 أقاليم أوكرانيا إلى روسيا، أن الخبز من أوكرانيا يذهب إلى أوروبا، و5% منه يذهب للدول النامية، معقبًا: «هذا احتيال».

وتابع: «أمريكا تستخدم كل الوسائل من أجل ضمان قدرتها وضمان التغلب على شركائهم وتجبرهم على فرض العقوبات»، مشيرًا إلى أن معظم الساسة الأوروبيين يوافقون على ذلك رغم أن دولهم تتعرض الآن لمشكلات في المجال الاقتصادي.

وأكد أن النخب الأوروبية تفهم كل شيئ ولكنها تفضل أن تخدم مصالح الغير –أمريكا-، وهذه خيانة لشعوبها، أما الأنجلو ساكسون فهم يقومون بالأعمال الإرهابية.

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