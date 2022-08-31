المجر: لا يوجد إجماع بين الدول الأوروبية على حظر تأشيرات الروس

قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، إنّه لا يوجد إجماع بين الدول الأوروبية على حظر التأشيرات على الروس، مؤكدأ أنه «ذلك لن يحدث»، وفقا لنبأ عاجل نقلته «سكاي نيوز عربية».

يأتي ذلك في الوقت الذي دعت الخارجية الأوكرانية، روسيا، إلى الكف عن قصف الطريق المؤدي إلى محطة زابوريجيا النووية.

اتهام كييف بقصف زابوريجيا

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم، المدفعية الأوكرانية بقصف مبنى لمعالجة النفايات المشعة بمحطة زابوريجيا النووية، وفق قناة «العربية».

ويشار إلى أنّ حرائق اندلعت في وقت سابق بخطوط الطاقة الكهربائية العلوية، ما أدى إلى قطع التيار عن المحطة، وسط قلق متزايد بشأن القتال بالقرب من المجمع الذي يضم أكبر محطة نووية في أوروبا.