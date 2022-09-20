المجر تدعو الاتحاد الأوروبي إلى عدم فرض عقوبات جديدة على روسيا

دعا وزير الخارجية المجري، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى عدم فرض عقوبات جديدة على روسيا، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

وقال وزير الخارجية، إنّ فرض عقوبات جديدة على موسكو لن يؤدي إلا إلى تعميق المشكلة التي سيسفر عنها ارتفاع أسعار الوقود، مضيفا أنّه يجب على الاتحاد الأوروبي التوقف عن التفكير في حزمة ثامنة من العقوبات، ويجب أن يتوقف عن الإجراءات المترددة التي لن تؤدي إلا إلى تعميق أزمة إمدادات الطاقة.

تحذير أمريكي للصين

وفي وقت سابق، حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني شي جين بينج من أنّ انتهاك العقوبات المفروضة على روسيا، سيكون «خطأ جسيما»، غير أنه ليس هناك مؤشرات على أن بكين زودت موسكو بأسلحة لغزوها أوكرانيا.