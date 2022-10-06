وائل كفوري يصل إلى مصر استعدادا لإحياء حفل 6 أكتوبر

وصل الفنان وائل كفورى الى مصر قادما من لبنان وذلك استعدادا لاحياء حفله الغنائي المقرر اقامته مساء اليوم الخميس الموافق 6 أكتوبر وذلك بمناسبة احياء ذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد .

حيث شارك الفنان وائل كفورى جمهوره بفيديو له عبر خاصة ستورى على صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام له اثناء وصوله الى مطار القاهرة وعلق عليها قائلا " مصر ".

وائل كفورى واصالة

يذكر أن الفنان وائل كفورى سيحيي حفل غنائي مساء اليوم للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد وذلك فى أحد الفنادق الخاصة وسيشاركه فى الحفل الفنانة اصالة وكانت قد أعلنت الشركة المنظمة عن نفاذ تذاكر الحفل بسبب الاقبال الكبير من قبل الجمهور .

كان قد طرح الفنان وائل كفورى مؤخرا أغنية بعنوان ست الكل والتى تعاون فيها مع الشاعر سليم عساف وهو أيضا الذي تولى تلحينها وتوزيع عمر صباغ وتقول كلمات الأغنية ...

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