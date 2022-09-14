10 معلومات عن وائل كفوري في عيد ميلاده.. «مين حبيبي أنا» تميمة النجاح

يحتفل الفنان وائل كفوري، اليوم، بعيد ميلاده الثامن والأربعين، وخلال تلك الرحلة المليئة بالنجاحات الفنية قضى «كفوري»، ما يقرب من 30 عاما في عالم الغناء، ليصبح واحدا من أشهر نجوم الطرب على الساحة اللبنانية والعربية.

استوديو الفن.. محطة انطلاق كفوري إلى النجومية

- ولد وائل كفوري في الرابع عشر من سبتمبر عام 1974، في مدينة زحلة اللبنانية بحوش الأمراء.

- اسمه الحقيقي ميشال إميل كفوري، واشتهر بعد ذلك بـ«وائل كفوري» حينما ذاع صيته في ستوديو الفن.

- اشترك كفوري في برنامج استوديو الفن عام 1992، وهي الدورة التي لمع نجمه فيها، رفقة ديانا حداد وإليسا وجوانا ملاح ومعين شريف.

- فاز الفنان اللبناني بالميدالية الذهبية عن فئة الأغنية الطربية.

- حقق كفوري شهرة طاغية حين قدم دويتو «مين حبيبي أنا»، مع الفنانة نوال الزغبي.

- خطف وائل كفوري الأنظار، حينما التحق بصفوف الجيش اللبناني، وقدم ألبوم «أنا رايح بكرة عالجيش».

عشرات الألبومات في مسيرة كفوري

- قدم وائل كفوري، خلال مسيرته، عددا كبيرا من الألبومات، أبرزها «ميت فيكي، 12 شهر، شباك الحب، حكاية عاشق، سألوني، شو رأيك، عمري كلو، وقرب».

- خاص وائل كفوري تجربة سينمائية واحدة عام 2008، في فيلم «بحر النجوم».

- تزوج «كفوري» مرة واحدة في حياته، من السيدة إنجيلا، وأنجب منها ابنته الوحيدة، ثم انفصل عنها ودخلا في مشكلات عديدة.

- كانت آخر أغنيات وائل كفوري، «ست الكل».