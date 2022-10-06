«منسق حياة كريمة»: إنهاء 97% من مشروعات المبادرة شرق قناة السويس

أنهت مؤسسة حياة كريمة في الإسماعيلية، ما يقرب من 97% من مشروعات المؤسسة التي تُنفذ شرق قناة السويس في مركز ومدينة القنطرة غرب، ضمن مشروعات تطوير 16 قرية من قري المدينة.

وقال الدكتور محمد أنور ترك منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية، إن المبادرة اختارت العمل في مركز القنطرة شرق، في أربع قرى رئيسية جرى إقامتها على خط بارليف تزامنًا مع احتفالات انتصارات أكتوبر.

«ترك»: نفذنا أعمال في 16 قرية

وأوضح منسق مبادرة حياة كريمة، أنه جرى تنفيذ 97% من مشروعات المبادرة في شرق قناة السويس، مشيرًا إلى أن الأعمال شملت 16 قرية بينها قرية أم خشيب التي كانت أكبر مركز لسيطرة العدو الإسرائيلي، وكذلك قرى السلام شرق القناة وسرابيوم غرب القناة اللتان شهدتا ثغرة الدفرسوار.

وتابع «ترك» أن المبادرة نفذت انتصارًا جديدًا في شرق قناة السويس، بتطوير 18 محورًا تلمس حياة الإنسان المصري لتقديم حياة كريمة لكل أهالي شرق القناة: «معاناة القرى شرق القناة كانت لسنوات طويلة، وحاولنا تقديم حياة كريمة لأهلنا».

«ترك»: إنهاء 100% من المدارس

وأكد «ترك» أن معدلات التنفيذ في حياة كريمة بالإسماعيلية وصلت إلى 95% في قطاع مياة الشرب في الـ15 قرية، والأبنية التعليمية 100%، والمجمعات الخدمية الحكومية 100% لإنهاء معاناة المواطنين، بعدما كانوا يضطرون للعبور من الشرق إلى الغرب لإنهاء مصالحهم اليومية، حيث تتواجد هذه المجمعات الخدمية في 4 قرى شرق القناة.