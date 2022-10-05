القابضة للمياه: إنهاء الوصلات المنزلية بمشروعات «حياة كريمة»

عقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا اجتماعا مع رؤساء القطاعات ومديري عموم الأفرع ومنسقي أعمال مبادرة «حياة كريمة» لمناقشة نسب تنفيذ أعمال مد شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي والوصلات المنزلية للمياه والصرف بعدد 192 قرية بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تشمل مراكز «العدوة - مغاغة - أبوقرقاص - ملوي- دير مواس».

متابعة الأعمال في 14 محطة

وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا في تصريحات صحفية ضرورة التنسيق مع الهيئة القومية وكذلك مسؤولي الغاز الطبيعي لضمان توصيل الخدمات لمواطني المحافظة لافتا إلى مراجعة الأعمال في 5 محطات مياه «العدوة الجديدة- الشيخ تمي بابو قرقاص - جنوب ملوي - ديرمواس المرشحة - جزيرة شارونه بمغاغة»، وكذلك متابعة الأعمال في 14 محطة.

إنجاز الأعمال طبقا للخطط الزمنية الموضوعة

وشدد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا على سرعة إنجاز كافة الأعمال طبقا للخطط الزمنية الموضوعة مؤكدا على ضرورة زيادة فرق العمل والمتابعة المستمرة من منسقي المشروع بالشركة على مدار 24 ساعة وكتابة تقرير يومي بنسب الإنجاز حيث أن الشركة تسابق الزمن في سبيل إنهاء الأعمال والوفاء بالتزاماتها نحو توفير خدمات المياه والصرف الصحي وتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن لمواطني المحافظة.

تفعيل دور مسؤولي السلامة والصحة المهنية بالفروع

وأكد السعيد علي اهمية السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على العنصر البشري والمادي وتأهيل بيئة العمل وذلك من خلال تفعيل ادارة الطوارئ والازمات وكذلك تفعيل دور مسؤولي السلامة والصحة المهنية بالفروع وتفعيل تصاريح العمل بمواقع العمل لافتا إلى أهمية الربط والتنسيق بين الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والقطاعات والأفرع والإدارات العامة.