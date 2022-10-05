«غاز مصر»: 271 مليون جنيه تكاليف توصيل الخدمة لقرى حياة كريمة

قالت شركة «غاز مصر»، إحدى شركات الغاز المصرية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية العاملة في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمدن، إن تكلفة أعمال توصيل الخدمة للقرى التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تم تنفيذها في مناطق انتفاع وعمل الشركة بلغت 271 مليون جنيه.

وأضافت الشركة في إفصاح وبيان لها للبورصة المصرية أنها قامت بتوصيل الغاز الطبيعي لعدد كبير من القرى التابعة لمشروع حياة كريمة، حيث تم توصيل الغاز لعدد 354 قرية كمرحلة أولى وتقوم شركة غاز مصر بتنفيذها ويتم تحميلها على قائمة الدخل فور تسليمها لشركة إيجاس بعد الاختبار.

انخفاض كميات البوتاجاز المستهلكة نظرا لزيادة توصيل الغاز

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في تقرير سابق لها، إن توصيل الغاز الطبيعي للعديد من المناطق انعكس على كميات البوتاجاز المستهلكة والتي شهدت انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالفترات السابقة بالإضافة إلى الوفر المتحقق من ذلك نتيجة انخفاض استيرادها، خاصة في ظل الدعم الذي يتلقاه المشروع بخطط توسعية يتم فيها.

1450 قرية تم توصيل الغاز إليها

وأشادت مؤسسة حياة كريمة في وقت سابق بعمليات توصيل الغاز الطبيعي للقرى التابعة لها، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 1450 قرية، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث ساهم ذلك في تغيير حياة الملايين من أهالينا في الريف المصري.

ويستعد قطاع البترول للبدء تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 783 قرية أخرى بمجرد الانتهاء من وصلات الصرف الصحي بهذه القرى بما يسمح بالبدء في مد شبكات الغاز الطبيعي.