قوافل ومشروعات صغيرة.. «حياة كريمة» تنعش 36 قرية في القليوبية 

افتتح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، ندوة تعريفية عن مبادرة حياة كريمة والتى نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب، وأحمد عادل أزهرى عضو الغرفة المركزية لمبادرة حياة كريمة والدكتور أحمد مصطفى منسق مبادرة حياة كريمة بمدينة بنها.

«حياة كريمة» تحمل البعد الإنساني في القليوبية

وقال رئيس الجامعة إن تلك المبادرة الوطنية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي هى مبادرة متعددة فى أركانها ومتكاملة فى ملامحها لأنها تنبع من مسؤولية حضارية وبعد إنساني قبل أى شيء حيث تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصرى الذى كان له دور عظيم في تنفيذ خطة البناء والتنمية للدولة المصرية، لذلك تم التحرك فى إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية فى مصر من أجل تقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل جوانب صحية، واجتماعية، ومعيشية يتم تقديمها للمواطن المصري ، وبالأخص الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا بهدف الاستثمار فى تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية ، مشيرا إلى أنه لأول مرة على مستوى العمل العام تجتمع أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدني لتنفيذ هذا المشروع وبسواعد الشباب المصرى المتطوع للعمل الخيري والتنموي من خلال مؤسسة حياة كريمة ليكونوا نبراسا يحتذى به فى مجال العمل التطوعى.

جامعة بنها تشارك في حياة كريمة

وأشار الدكتور جمال سوسة على حرص جامعة بنها النابع من مسئوليتها الوطنية على المضي قدما في المشاركة فى مبادرة حياة كريمة والعمل على خدمة المجتمع المحلي وزيادة الترابط بين الجامعة والمجتمع ورفع العبء عن كاهل المواطنين وذلك تفعيلا لدور الجامعة فى خدمة المجتمع ، من خلال القوافل المتكاملة للقرى الأكثر احتياجا وصرف العلاج المجاني للمرضي، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى متابعة عمليات جراحية لمستشفيات الجامعة والعلاج علي نفقة الدولة بما يليق بكرامة الإنسان المصري الذي هو من أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وخلال الندوة قال رئيس الجامعة إننا نظمنا 69 قافلة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية لعدد 36 قرية باجمالى عدد سكان 577824 نسمة استهدفت خلالها عدد 15,856 حالة تنوعت ما بين قوافل طبية بشرية ،وبيطرية وزراعية ورياضية وقافلة رصد الملوثات ومكافحة الحشرات والقوارض وقوافل توعوية تثقيفية ومصنوعات صغيرة وزيارات ميدانية لعمل مداخل رئيسية ضمن مبادرة حياة كريمة من خلال كليتى الهندسة بشبرا وبنها وكلية الفنون التطبيقية ، بالإضافة الى كلية التربية النوعية وعمل قوافل لدعم الأسر الأكثر احتياجا بمشروعات صغيرة مثل مشروع تربية الأرانب حيث تم تنفيذ المشروع لعدد 10 أسر لرفع المستوى الاقتصادى لهم وتم توفير البطاريات والارانب والأعلاف مع امكانية توفير الرعاية الطبية خلال المشروع بمعرفة متخصصين من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الطب البيطرى والزراعة، مشيرا إلى أنه جارٍ العمل الآن بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز طوخ وقليوب والخانكة حيث تم عمل 17 قافلة تنوعت ما بين قوافل طبية ، وبشرية ، وقوافل توعوية تثقيفية.

كما أكد أن الجامعة لها دور كبير في تنفيذ فعاليات المبادرة على أرض الواقع من خلال القوافل المجتمعية المتنوعة والتى يتم مشاركة طلاب الجامعة بها لدعم روح الولاء والانتماء لديهم من خلال مشروعات التخرج الخاصة بتطوير وتجميل مداخل القرى لطلاب كلية الفنون التطبيقية والهندسة والتربية النوعية، بالإضافة إلى مقرر القضايا المجتمعية والذى يدرس لطلاب الجامعة، متضمنا المبادرات الرئاسية والمشروع القومي لمحو الأمية والذي يشارك فيه طلاب الكليات التربوية بالجامعة.

وخلال الندوة استعرض مسؤولو مبادرة حياة كريمة بمحافظة القليوبية جهود المبادرة من أجل توفير الاحتياجات الأساسية التي تمس حياة المواطنين على رأس الأولويات لتشمل مشروعات الصحة والتعليم ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات وإنشاء نقاط الإسعاف والمطافئ، وذلك إلى جانب رفع كفاءة الطرق والإنارة العامة وتأهيل وتبطين الترع، بالإضافة إلى المجمعات الشبابية والخدمية ومشروعات تحسين البيئة داخل المحافظة.

ومن ناحية أخرى، وعلى هامش الندوة كرم رئيس الجامعة ومرافقوه الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى فى المهرجان الرياضى الثانى للأسر الطلابية بجامعة كفر الشيخ بمشاركة 24 جامعة مصرية.