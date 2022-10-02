نفين جامع: مشروعات شباب «حياة كريمة» تشارك في معرض تراثنا

قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إنّ الجهاز يعتزم إشراك منتجات أصحاب المشروعات في القرى الواقعة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في معرض «تراثنا» للمنتجات التراثية.

وأضافت في بيان الجهاز يعد من المساهمين في المبادرة الرئاسية الهامة "حياة كريمة"، عبر تمويل الآلاف من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المراكز والقرى المستهدفة من المبادرة والتركيز على المشروعات الإنتاجية والتراثية التي تستخدم الموارد الطبيعية المتوفرة في المحافظات المشاركة في المبادرة.

جناح كامل بالمعرض

وأكدت أن الجهاز قرر تخصيص جناح كامل لمنتجات أصحاب المشروعات من قرى ومراكز مبادرة "حياة كريمة" الذين تم تمويل مشروعاتهم و تطوير منتجاتها في معرض تراثنا 2022 الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لمساعدتهم على تسويق وترويج منتجاتهم و فنونهم التراثية التي تتميز به محافظاتهم، مما يسهم في استمرار أنشطتهم و التوسع في مشروعاتهم و نجاحها.

وأشارت "جامع" إلي أن الجهاز يقدم مختلف أوجه الدعم للمواطنين المستهدفين بمبادرة "حياة كريمة"، خاصة الشباب والسيدات الذين يرغبون في إقامة مشروعات جديدة أو أصحاب المشروعات القائمة، حيث تقوم أفرع الجهاز بالمحافظات يتقديم خدمات فنية ومالية متنوعة بالقرى والمراكز المستهدفة، ومنها دورات تدريبية مجانية لتعريفهم بأسس إقامة المشروعات وإدارتها بشكل سليم كما تتيح دراسات جدوى استرشادية لمشروعات متنوعة تتفق مع طبيعة واحتياجات كل محافظة.

وأكدت "جامع" أن العارضين المشاركين في هذه الدورة من معرض تراثنا استفادوا من هذه الخدمات، كما تم تعريفهم بمزايا وتيسيرات قانون تنمية المشروعات لمساعدتهم على بدء مشروعاتهم الجديدة أو تطوير القائمة.

ومن المقرر أن يتم إقامة معرض "تراثنا" في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير التجمع الخامس بمشاركة خمس دول عربية و أكثر من 1100 مشروع تراثي و فني من مصر.