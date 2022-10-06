إطلاق بوستر فيلم حظك اليوم مع اقتراب موعد طرحه في دور العرض

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم حظك اليوم، البوستر الرسمي بعد حملة ترويجية كبيرة، وطرح الإعلان التشويقي والرسمي للفيلم المقرر طرحه في جميع دور العرض في 12 أكتوبر المقبل.

ويظهر في بوستر العمل أبطال الفيلم كريم قاسم وهدى المفتي، وطه دسوقي ومحمد مولى، داخل عجلة الحظ فيما تطاير من حولهم دولارات وجنيهات ذهبية، وتبدأ أحداث حظك اليوم بتعرف الإنفلونسر ليلى على عُمر الصحفي في ليلة هادئة، ويتسبب شهودهما لحادث اختطاف إلى تورطهما في خطة لسرقة عقد أثري لكن ما بدت كخطة بسيطة للحصول على العقد تؤدي إلى تورطهم وأصدقائهم في مشكلات أكبر.

تفاصيل فيلم حظك اليوم

الفيلم من بطولة كريم قاسم وهدى المفتي وطه دسوقي ومحمد مولى ويشارك فيه بسنت شوقي، مروان يونس، بجانب ظهور خاص لكل من شريف الدسوقي، شهد الشاطر، ندى أكرم، محمد حلمي.

الفيلم من إخراج أسامة عرابي وتأليف أحمد بيلي وإنتاج إيهاب السرجاني وتسويق وعلاقات عامة MAD Solutions، كانت الفترة الماضية قد شهدت حملة ترويجية كبيرة بدأت بتعاون الشركة المنتجة مع محل مثلجات وحلويات شهير، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية فيديوهات وأخبار حول صناديق هدايا تحتوي على حلوى وتورتة تم توزيعها على عدد من المواقع والشخصيات الشهيرة، فيما يظهر على الصندوق اسم الفيلم "حظك اليوم" وهاشتاج "إحنا بتوع عيد ميلاد" دون أي تفسير، ما دفعهم للتساؤل حول من يكون وراء الحملة الترويجية قبل أن تأتي الإجابة في صورة الإعلان التشويقي للفيلم.