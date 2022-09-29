كريم قاسم عن «حظك اليوم»: تجربة سينمائية مختلفة

طرح الفنان كريم قاسم، البرومو الدعائي الأول لفيلمه الجديد «حظك اليوم»، الذي انتهى من تصويره مؤخرًا، وذلك في ضوء الحملة الترويجية للعمل، تمهيدًا لطرحه في دور العرض يوم 12 أكتوبر المُقبل.

طرح فيلم حظك اليوم يوم 12 أكتوبر بجميع دور العرض

وعلق كريم قاسم، على البرومو الدعائي لفيلم حظم اليوم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «الخطوة الأولى ساعات بتجيلك حظ.. وأنت اللي بتقرر تكمل.. استنوا (عمر) في فيلم حظك اليوم يوم 12 أكتوبر بجميع دور العرض».

كريم قاسم: «الجمهور مش هيلحق ياخد نفسه من سرعة الإيقاع»

ومن جهته، قال أعرب كريم قاسم، عن سعادته البالغة بتجربته في فيلم «حظك اليوم»، والشكل الذي خرجت فيه النسخة النهائية من العمل، واصفًا إياها بقوله في بيانٍ صحفي «الفيلم جميل وتجربة سينمائية مختلفة».

وأضاف الفنان كريم قاسم، أنّ فيلم حظك اليوم، تدور أحداثه في يومٍ واحد فقط، متابعًا «الجمهور مش هيلحق ياخد نفسه من سرعة الإيقاع والتشويق».

تعرف على أبطال فيلم حظك اليوم لـ كريم قاسم

ويُشارك في بطولة فيلم حظك اليوم، بجانب الفنان كريم قاسم، كلّ من الفنانة هدى المفتي، وطه دسوقي، ومراد مكرم، ومروان يونس، وفاتن واصل، وهو من إنتاج شركة هاي ميديا للمنتج إيهاب السرجاني، تأليف وإخراج أحمد البيلي.