أول ظهور لـ أنجلينا جولي بعد الاتهامات ضد براد بيت.. ومصدر: حملة تشويه

التقطت عدسات الكاميرات الظهور الأول للنجمة الأمريكية أنجلينا جولي رفقة ابنتها الصغرى فيفيان، في أثناء التسوق في متجر بقالة بمدينة لوس أنجلوس، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن الدعوى القضائية التي رفعتها ضد زوجها السابق براد بيت، واتهمته فيها بالاعتداء عليها وعلى أطفالها على متن طائرة خاصة عام 2016.

وكشفت أنجلينا جولي خلال الدعوى القضائية أن براد بيت اعتدى عليها بالضرب أكثر من مرة خلال مشاجرة على متن رحلة جوية لعام 2006، وعندما حاول أحد أطفالها الدفاع عنها خنقها، بينما ضرب طفلًا آخر على وجهه، وهو ما أدى إلى حالة من الخوف لدى الأطفال وكانوا يبكون جميعًا، بحسب الدعوى، وفقا لما نشر موقع «ديلي ميل».

الاتهامات غير كافية لإدانة براد بيت

وجرى إجراء تحقيق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، بعد الواقعة، لكنه لم يتحرك بعد أن اعتبروا أن الاتهامات غير كافية، كما أغلقت إدارة خدمات الأطفال والأسرة التحقيق في تلك الواقعة بسبب نقص الأدلة، ونفى «بيت» هذه الاتهامات، ولكن استمرت «جولي» في متابعة القضية مع السلطات.

وعلى الجانب الآخر، قال مصدر مقرب من براد بيت لصحيفة «هوليوود ريبورتر»، أن «جولي» تواصل مراجعة وإعادة صياغة وتصور وصفها لحدث وقع قبل 6 سنوات، عن طريق إضافة معلومات غير صحيحة تمامًا في كل مرة تفشل فيها في الحصول على ما تريد، متابعا: «قصتها تتطور باستمرار».

موقع «TMZ»: «جولي» تقود حملة لتشويه «بيت»

بينما زعم تقرير لموقع «TMZ» أن أنجلينا كانت تشرع في حملة تشويه ضد «بيت»، تسببت في خسائر فادحة للأطفال إذ سممت علاقتهم بوالدهم، ووفقًا لمصادر مقربة من الممثل الأمريكي، فإن أطفالهما الستة بعيدون تمامًا عن «بيت»، وقال مصدر للموقع إن الممثل لديه «علاقة محدودة ومتوترة مع الأطفال بسبب حملتها ضده».

يذكر أن أنجلينا جولي وزوجها السابق براد بيت، أبوان لستة أطفال: مادوكس 21 عامًا، باكس 18 عامًا، زهرة ، 17 عامًا، شيلو 16 عامًا، التوأمان فيفيان ونوكس 14 عامًا.