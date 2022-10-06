مصدر: تشغيل قطارات «تالجو» الإسباني رسميًا خلال الشهر المقبل

كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، أن القطار تالجو الإسباني ما زال يعمل تجريبيا على قضبان السكك الحديدية، مشيراً إلى تشغيله رسمياً أمام الركاب، بداية الشهر المقبل، وسيقدم خدمات على أعلى مستوى، موضحاً أن الهيئة تواصل العمل على تحديث وتطوير منظومتها الأساسية، لتقليل حوادث القطارات، ورفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والمسافرين.

قطارات تالجو الإسباني متميزة

وقال المصدر، في تصريحات لـ «الوطن»، إن قطارات تالجو الإسباني متميزة وفاخرة، لافتاً إلى أن الشغل الشاغل داخل هيئة السكة الحديد، مواصلة تحديث أسطول عربات القطارات، لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب على جميع الخطوط بالوجهين القبلي والبحري، موضحاً أنه لا يوجد أي قطار قديم يعمل على قضبان السكك الحديدية منذ ما يقارب 90 يوماً، وجميع القطارات العاملة جديدة وأخرى محدثة.

تحديد أسعار تذاكر قطارات تالجو الإسباني قريباً

وأضاف المصدر، أنه سيتم تحديد أسعار تذاكر قطارات تالجو الإسباني قبل بداية تشغيله رسمياً على قضبان السكة الحديد بنحو أسبوع، مؤكداً أنه سيكون خدمة مميزة جدًا للمواطنين، وأن الهيئة ستعمل على زيادة عدد الرحلات يومياً على كافة الخطوط لمنع أي زحام داخل المحطات أو عربات القطارات، منوهاً بإدخال القطار الروسي لمحافظات الصعيد، وعليه إقبال كبير، حيث تم تشغيل 6 قطارات، وسيتم تشغيل قطار مكيف درجة ثالثة من القاهرة إلى أسوان خلال أيام.

إجراءات صارمة داخل المحطات والقطارات لمواجهة كورونا

وأشار المصدر، إلى أن الهيئة تقوم بشكل دوري بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من كورونا، حفاظاً على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، مؤكداً أن الهيئة تواصل العمل الجاد من أجل تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، للقضاء على تأخيرات القطارات وحوادثها.