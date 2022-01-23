«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن خطة السكة الحديد لمنع حوادث القطارات

تكثف وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكة الحديد، من أعمال تحديث وتطوير منظومتها الأساسية؛ لتقديم خدمات مميزة للمسافرين على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، وللقضاء على حوادث القطارات نهائيا، موضحة أن جميع القطارات العاملة تقل ما يقرب من 1.1 مليون راكب يوميا، وأن هناك إجراءات مشددة بالمحطات وعربات القطارات يتم تنفيذها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

متى تنتهي السكة الحديد من خطة التطوير؟

تنتهي السكة الحديد، من تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير منظومتها الأساسية؛ للقضاء على حوادث القطارات وتأثيراتها أواخر 2024، لتضاهي سكك حديد مصر مثيلتها في أوروبا.

كم تصل تكلفة خطة تطوير السكة الحديد؟

تنفذ هيئة السكة الحديد، خطة شاملة لتحديث وتطوير منظومتها الأساسية بتكلفة إجمالية تصل إلى 200 مليار جنيه، والهدف منها القضاء على حوادث القطارات، ومنع تشغيل أي قطار قديم على قضبان السكك الحديدية.

ما هي تفاصيل خطة وزارة النقل للقضاء على حوادث القطارات؟

تنفذ وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد، خطة شاملة، للقضاء على حوادث القطارات وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة.

متى تنتهى حوادث القطارات؟

تنتهي حوادث القطارات بنسبة تصل إلى 100% ،مطلع 2024، بعد تحويل تشغيل القطارات بشكل إلكتروني، وعدم تدخل العنصر البشري في تسيير حركة القطارات.

متى تنتهي ظاهرة تأخيرات القطارات؟

ظاهرة تأخيرات القطارات سببها في الوقت الحالي، تنفيذ مشروعات تحديث تظم كهربة الإشارات على جميع الخطوط، علاوة على تحديث البنية الأساسية، إضافة إلى تحويل المزلقانات للعمل إلكترونيا، وسد جميع الفتحات الغير شرعية على قضبان السكة الحديد، وأيضا تحديث القضبان بطول 10 آلاف كيلو متر.