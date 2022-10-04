السكة الحديد: جولات مفاجئة داخل عربات القطارات لمواجهة الباعة الجائلين

أعلنت هيئة السكة الحديد انتظام حركة مسير القطارات على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، تزامنا مع رابع أيام العام الدراسي الجديد 2023 في المدارس والجامعات، مشيرة إلى أنَّ هناك جولات مفاجئة داخل عربات القطارات، لمواجهة الباعة الجائلين والمتسولين، موضحة أنَّ جميع المحطات وعربات القطارات معقمة تماما ضد كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

جولات داخل عربات القطارات لمواجهة الباعة الجائلين

أكّد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، أنَّ هناك جولات مفاجئة داخل عربات القطارات العاملة على كافة الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، لمواجهة الباعة الجائلين والمتسولين.

وأشار إلى أنَّ هناك تعليمات مشددة من قبل الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بمنع تجول الباعة الجائلين داخل القطارات، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، موضحًا أنَّه تمّ إضافة عربات بوفية بكل القطارات العاملة بالخطوط الرئيسية المختلفة على مستوى الجمهورية توفر احتياجات الركاب طوال الرحلات من مأكولات ومشروبات.

عقوبة الحبس سنة على الباعة الجائلين

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إنَّ هناك تشديدات على الأمن الإداري والكمساري ومشرفي القطارات بمنع تجول الباعة الجائلين داخل عربات القطارات، مشددًا على أن عقوبة البيع داخل القطارات والمحطات دون تراخيص تصل للحبس والغرامة، وتتراوح عقوبة الحبس بين سنة وسنتين والغرامة بين ألف و10 آلاف جنيه.

ولفت المصدر إلى أنَّ هذه الإجراءات هدفها تحقيق الانضباط داخل مرفق السكة الحديد، الذي يخدم ما يقرب من مليون و200 ألف راكب يوميًا، مع زيادة إيرادات الهيئة من خلال عربات البوفيه بالقطارات والأكشاك والمحلات التجارية المرخصة الموجودة داخل المحطات.

إجراءات مشددة ضد كورونا

وأضاف المصدر، أنَّ الهيئة نفذت جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات قبل انطلاق ساعات التشغيل، وتطهير المحطات بصفة دورية، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من كورونا، مع التشديد على الركاب المسافرين بارتداء الكمامات الطبية داخل القطارات والمحطات، حتى لا يتعرضوا للغرامات الفورية التي تصل إلى 50 جنيهًا.