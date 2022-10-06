مصرع شاب وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالأهرام 

وقع حادث تصادم مآساوي بطريق الفيوم اتجاه الرماية أمام البوابة الثانية بمنطقة حدائق الأهرام أدى لمصرع شاب وإصابة 5 أشخاص وتم نقل المصابين لمستشفى الهرم لتداركهم بالعلاج اللازم ونقل جثة الشاب للمستشفى تمهيداً لتسليمه لذويه.

بلاغ بمصرع شاب ووقوع مصابين البداية كانت بورود بلاغا للأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ووجود متوفى ومصابين وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة مدعومة ب 5 سيارات إسعاف لنقل الجثة والمصابين.

وفاة شاب وإصابة 5 أشخاص

وبإجراء التحريات الأولية تحت إشراف العميد على عبد الرحمن رئيس القطاع تبين وفاة شاب يبلغ من العمر 28 سنة وإصابة كلا من عامل 30 سنة لكسر في اليد اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم و إصابة كهربائي 28 سنة بكدمات متفرقة و عامل 21 سنة بكدمات متفرقة و طالب يبلغ من العمر 17 سنة مصابا بجرح باليد اليمنى و آخر 19 سنة مصابا بكسر بالقدم وكدمات متفرقة بالجسم.

توقف مفاجئ لتغير إطار السيارة السبب

وكشفت التحريات أن سبب وقوع الحادث هو توقف إحدى السيارتين بجوار الطريق لتغير إطار السيارة وقدوم السيارة الأخرى من الخلف ما أدى لحدوث التصادم وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة والتحفظ على السيارتين وقائد السيارة الثانية.