إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة بأسيوط

أصيب سائق وسيدتان بكسور في أنحاء متفرقة بالجسم، في حادث تصادم سيارة «تمناية» بعمود إنارة على طريق «أسيوط- الغنايم»، قرب قرية درنكة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

بلاغ بوقوع حادث سيارة

تلقى اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة سوزوكي «تمناية» على طريق «أسيوط- الغنايم» عند قرية درنكة مع عمود إنارة، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة «صلاح.ر» سائق السيارة وسيدتين، وجميعهم يقيمون في قرية ديرالجنادلة التابعة لمركز الغنايم.

اختلال عجلة القيادة

وتبين من المعاينة الأولية، أن السيارة السوزوكي تعرضت لصدمة من الخلف من سيارة نقل، ما أدى لاختلال عجلة القيادة في يد سائقها، والاصطدام بعمود الإنارة، وتحرر محضر عن الواقعة، وجرى رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة «التمناية»، وإصلاح عمود الإنارة من مسؤولي الكهرباء.