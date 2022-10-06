بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث تصادم أسيوط لـ5 وفيات «صور»

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكلين الذي وقع اليوم أمام مدخل مركز القوصية بأسيوط على الطريق الزراعي، إلى 5 شباب و9 مصابين.

بلاغ بوقوع الحادث

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكلين عند مدخل مركز القوصية، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف، وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث، وجرى نقل ضحايا الحادث إلى المستشفى.

وقال مصدر مسؤول لـ«الوطن»، إن الحادث وقع بين سيارة ربع نقل حمراء تحمل «ن ل ك- 2149» محملة، وتروسيكلين بدون لوحات، يحملا عددًا من الشباب بينهم طلاب دبلومات ومدارس، وكانوا متوجهين للعمل مستغلين يوم الإجازة، وتوفي 3 في الحال و2 آخرين بعد وصولهم للمستشفى، وهناك 4 مصابين حالتهم خطيرة بمستشفى أسيوط الجامعي، و5 مصابين بجروح خفيفة بمستشفى القوصية المركزي.

أسماء المصابين

وتضمنت أسماء الوفيات كل من «عبدالحفيظ .س.ع» 21 عامًا، «محمد.س،ع» 20 عامًا، و3 آخرين.

أسماء الوفيات

«وليد . ب .م» - 27 عامًا.

«أحمد .ع .م» - 35 عامًا.

«مصطفى. ش. م» - 30 عامًا.

«محمد . أ. ف» - 20 عامًا.

«محمد . ن . م» - 23 عامًا.

«يونس. م . ي» - 33 عامًا.

«نادية . ر . ع» - 32 عامًا.

«عبد العال . ف. م» -70 عامًا.

«سحر . ج . ع» - 24 عامًا.

«أحمد . ن . م -20 عاما» وجميعهم يتلقون العلاج بالمستشفيات، وجاري تحرير محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث.

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