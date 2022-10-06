الموسيقات العسكرية تقدم عروضا في الميادين الرئيسية احتفالا بذكرى النصر

شاركت إدارة الموسيقات العسكرية أبناء الشعب المصري العظيم، في احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر، بتقديم عددٍ من العروض الموسيقية في الميادين الرئيسية، حيث قامت الفرق السيمفونية العسكرية بتقديم عدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة، والتي لاقت إعجاب المشاهدين للعروض.

الاحتفال بالذكرى 49 لنصر أكتوبر

جاء ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على مشاركة أبناء الوطن بمختلف المناسبات الوطنية، وبالتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر.

وتتميز عناصر الموسيقات العسكرية بالاحترافية في أسلوب عزف المقطوعات التي يتم تقديمها، فضلاً عن تنفيذهم للتشكيلات الحركية التي تجذب انتباه الحاضرين من مختلف الفئات العمرية، ما يسهم في إضفاء طابع البهجة خلال كل الفعاليات التي تشارك بها الموسيقات العسكرية.