«علوم بنها» تطلق مؤتمرها العلمي حول قضية المناخ السبت المقبل

تنظم كلية العلوم، بجامعة بنها، مؤتمرها العلمي الخاص بقضية التغير المناخي، الذي يحمل عنوان«العلوم التطبيقية وتحديات التغيرات المناخية»، بعد غدًا السبت الموافق الثامن من شهر أكتوبر الجاري، وينتهي في التاسع من نفس الشهر بمقر جامعة بنها بمدينة العبور.

ويأتي المؤتمر برعاية اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والدكتور ناصر الجيزاوى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عراقي، المشرف على قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع، وإشراف الدكتور لطفى أبوسالم، عميد كلية العلوم ببنها، ورئيس المؤتمر.

معرض للمشروعات التطبيقية في مجال المناخ

وكشف الدكتور لطفى أبوسالم، عميد كلية العلوم بجامعة بنها، ورئيس المؤتمر، عن تنظيم معرض لأهم المشروعات التطبيقية الطلابية في مجال التغير المناخي على هامش المؤتمر، لافتا إلى أن هناك لجان علمية تتولى اختيار أفضل المشروعات الطلابية التي تستحق العرض خلال أيام المؤتمر.

وأوضح «أبوسالم»، أن كلية العلوم بحكم تخصصاتها المتنوعة هى الأقرب لدراسة التغيرات المناخية، حيث يختص أساتذة العلوم وخريجو الكلية بدراسة بيئية متنوعة فهم مسؤولون عن مقاومة التصحر، والجفاف في التربة، بالإضافة إلى الدور الكبير لكلية العلوم في معالجة المياه، وملوحة التربة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، كاشفا أن كلية العلوم هى الأقرب في معالجة المشكلات المتعلقة بالمناخ والبيئة.

بحوث متخصصة في مواجهة التغيرات المناخية

وأضافت الدكتورة نهاد البرقى، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، ونائب رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يختص بمناقشة ما يستجد من بحوث متخصصة فى المجالات العلمية المختلفة لمواجهة التغيرات المناخية، وتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن المؤتمر يمثل فرصة تضمن اللقاء بين العلماء والباحثين في مختلف المجالات لعرض نتائج أبحاثهم وتبادل الآراء والخبرات لمناقشة القضايا البحثية ذات الصلة.

ولفتت إلى أن اللجان العلمية بالمؤتمر تسلمت نحو 45 بحثا لاختيار الأبحاث المشاركة بالمؤتمر، وتتنوع الأبحاث في العديد من المجالات منها «الحيوان، والكيمياء، والميكروبيولوجي، والحشرات، والجيولوجيا، والرياضيات.. وغيرها من المجالات المتنوعة».

وقال الدكتور محمد هيكل، وكيل كلية العلوم لشئون الطلاب، إن محاور المؤتمر، تتمثل في «التغيرات المناخية، التحديات والحلول المتاحة، وتدوير المخلفات ودورها في حماية البيئة، والأبعاد البيئية فى إدارة الموارد الطبيعية، والطاقة المتجددة والخضراء، والنانوتكنولوجي والبيئة، والتنوع البيولوجي وحماية البيئة، وأثر التغيرات المناخية على الزراعة والأمن الغذائي».