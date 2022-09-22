رئيس جامعة بنها يبحث مع السفير الياباني دعم «جايكا» للمستشفى الجديد

أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على التعاون المشترك مع اليابان فى مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالمستوى المتميز للعلاقات التعليمية والعلمية بين الجامعات المصرية واليابانية واﻻستفادة من التكنولوجيا اليابانية في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجامعة احتفالية سفارة اليابان بعودة سفر الطلاب المصريين للدراسة باليابان بحضور السيد أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والدكتور أيمن سمير منسق العلاقات اليابانية، ومدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة ورابطة خريجي الجامعات اليابانية.

سبل التعاون بين الجايكا اليابانية وجامعة بنها

وبحث رئيس جامعة بنها والسفير الياباني خلال اللقاء سبل التعاون بين جامعة بنها وهيئة التعاون الدولى اليابانية «جايكا»، والجمعية اليابانية لتطوير العلوم، حيث تم مناقشة إمكانية دعم الهيئة لإنشاء مستشفى بنها الجامعي الجديد، إضافة إلى بحث ودعم سبل التعاون وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتنظيم يوم ثقافي ياباني بالجامعة، كما تم مناقشة إقامة مؤتمر علمي بجامعة بنها بالتعاون مع الجمعية اليابانية لتطوير العلوم.

تطوير منظومة التعليم العالي المصري

فيما أشاد سفير اليابان بالتعاون البناء مع جامعة بنها ، نظرا للتطور الذي تشهده منظومة التعليم العالي المصرية والجامعات المصرية وما حققته من مراكز متقدمة فى مختلف المجالات العلمية والبحثية، معربا عن سعادته بعودة سفر الطلاب المصريين الحاصلين على منحة الحكومة اليابانية خلال شهر أكتوبر المقبل لبدء دراستهم باليابان ليكونوا جسرًا للتواصل بين البلدين في المستقبل.

جدير بالذكر أن جامعة بنها استقبلت السفير الياباني خلال شهر مايو الماضي بمقر الجامعة، حيث قام بزيارة قسم اللغة اليابانية بكلية الآداب ومشاهدة بعض العروض الفنية والأنشطة الطلابية التفاعلية بالقسم.